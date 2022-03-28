Международное сотрудничество РКК: еще более 60 млн руб на нужды беженцев
Москва, 28 марта, 2022, 16:03 — ИА Регнум.
Российский Красный Крест (РКК) привлек более 60 миллионов рублей по линии Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца и Управления Верховного Комиссара ОНН (УВКБ ОНН) по делам беженцев для усиления гуманитарной работы по помощи переселенцам в рамках работы штаба #МЫВМЕСТЕ. Об этом рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук на пресс-конференции о ходе гуманитарной миссии РКК по оказанию помощи вынужденным переселенцам из Донбасса и поддержке в этом вопросе международных организаций.
Как отметил председатель РКК, за последний месяц Российский Красный Крест в разы увеличил контакты по международным линиям.
Кроме того, как рассказал Павел Савчук, Российский Красный Крест получает большое количество писем поддержки и солидарности от Национальных Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
Свою помощь Российскому Красному Кресту предложили Президенты Национальных Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Португалии, Польши, Хорватии, Италии, Германии, Турции, Египта, Франции, Норвегии, Филиппин, Финляндии, Швеции, Болгарии, Великобритании, Венесуэлы и США. Сейчас ведутся переговоры с Национальными Обществами этих стран и обсуждаются возможные варианты сотрудничества.
Кроме того, на прошлой неделе состоялась встреча Павла Савчука с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером.
Для масштабирования гуманитарной деятельности Российского Красного Креста Международный Комитет Красного Креста готов выделить дополнительные средства, порядка 1,3 миллиона швейцарских франков. Как уточнил председатель РКК, «средства будут направлены на приобретение ваучеров на продукты питания и предметы первой необходимости. Часть этих денег будет направлена на пополнение баланса мобильных телефонов вынужденных переселенцев. Это позволит им поддерживать связь с родственниками».
Также, как рассказал Павел Савчук, Международная Федерация Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) выделит Российскому Красному Кресту 2 миллиона швейцарских франков. Полученные средства пойдут на гуманитарную и психосоциальную поддержку, на восстановление семейных связей, закупку ваучеров в магазинах и аптеках, а также на финансовые выплаты переселенцам. Также будет оказана помощь и поддержка семьям россиян, принявшим переселенцев.
C целью оказания всесторонней поддержки граждан, прибывших на территорию Российской Федерации сформирован волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсных добровольческих центров, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежки ОНФ», представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и других добровольческих объединений. Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, в том числе из других регионов, встрече беженцев из Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК — предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России осуществляет свою деятельность в 84 регионах.
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