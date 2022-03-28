Рига, 28 марта 2022, 16:02 — REGNUM
Правительство Латвии рассмотрит четыре пакета законодательных поправок от министерства обороны на своем заседании 29 марта. Об этом сообщила канцелярия правительства.
Изменение закона «Об ополчении Земессардзе» проводится с целью установления 72-часовой готовности — «для проверок и действий в случае провозглашения чрезвычайного положения или военного времени».
Закон о национальной безопасности в новой редакции позволяет правительству объявлять частичную мобилизацию и рассматривает «раннюю фазу угрозы государству». «Режим повышенной готовности указывает на обязанность земессарга быть готовым в определенное время по требованию соответствующего подразделения Земессардзе явиться на место службы и начать выполнять задачи, предусмотренные Государственным планом обороны или Государственным оперативным планом».
Отмечается, что «находящиеся в режиме повышенной готовности земессарги в случае эскалации незамедлительно мобилизуются».
Одновременно вводятся поправки к Уголовному закону: статьи 282−1 (ответственность за уклонение от мобилизации) и 333 (ответственность за дезертирство). Подчеркивается «обязанность любого гражданина Латвии защищать государственную независимость, свободу и демократический государственный строй».
Попутно, согласно новой редакции закона «О мобилизации», каждый ополченец, находящийся за границей, должен «незамедлительно информировать подразделение Земессардзе о возможности возвращения».