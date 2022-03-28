Рига, 28 марта, 2022, 16:02 — ИА Регнум.

7th Army Joint Multinational Training Command Солдат армии Латвии

Правительство Латвии рассмотрит четыре пакета законодательных поправок от министерства обороны на своем заседании 29 марта. Об этом сообщила канцелярия правительства.

Изменение закона «Об ополчении Земессардзе» проводится с целью установления 72-часовой готовности — «для проверок и действий в случае провозглашения чрезвычайного положения или военного времени».

Закон о национальной безопасности в новой редакции позволяет правительству объявлять частичную мобилизацию и рассматривает «раннюю фазу угрозы государству». «Режим повышенной готовности указывает на обязанность земессарга быть готовым в определенное время по требованию соответствующего подразделения Земессардзе явиться на место службы и начать выполнять задачи, предусмотренные Государственным планом обороны или Государственным оперативным планом».

Отмечается, что «находящиеся в режиме повышенной готовности земессарги в случае эскалации незамедлительно мобилизуются».

Одновременно вводятся поправки к Уголовному закону: статьи 282−1 (ответственность за уклонение от мобилизации) и 333 (ответственность за дезертирство). Подчеркивается «обязанность любого гражданина Латвии защищать государственную независимость, свободу и демократический государственный строй».

Попутно, согласно новой редакции закона «О мобилизации», каждый ополченец, находящийся за границей, должен «незамедлительно информировать подразделение Земессардзе о возможности возвращения».