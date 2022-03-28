Рыбинск, Ярославская область, , 16:02 — REGNUM Первая больница Рыбинска перестала принимать пациентов с COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент здравоохранения Ярославской области.

Койки в ковид-клинике Yarregion.ru

По данным на 28 марта 2022 года в регионе открыто 756 инфекционный коек, из них занято пациентами 374. Всего ковид-отделения действуют в 13 лечебных учреждениях, за неделю закрылось отделение в больнице №1 Рыбинска, в котором было 120 коек.

Всего за последний месяц число инфекционных коек в Ярославской области сократилось в три раза, а список самых лечебных учреждений сокращен вдвое. В Ярославле ковид-пациентов везут в госпиталь ветеранов войн, больницы имени Семашко и №3, а также в областную инфекционную больницу. В Рыбинске под ковид выделены койки в больницах №2 и 3, также есть отделения в Ярославской, Тутаевской, Ростовской, Переславской, Даниловской, Угличской и Некрасовской ЦРБ.

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