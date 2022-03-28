Томск, , 15:59 — REGNUM Отечественную систему фильтрации воздуха на больших высотах для самолета МС-21 создали по заказу авиастроительной корпорации ученые из Томска. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инновационная разработка призвана заменить американские и немецкие аналоги, и уже прошла необходимые испытания, показав отличные результаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприятие из Ростова «Аронап» готово полностью заменить иностранные аналоги какао и других напитков.