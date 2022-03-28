Москва, 28 марта, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России не планируется, сообщил 28 марта глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Duma.gov.ru Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин

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По его словам, министерство не планирует увеличивать тарифы на жилищно-коммунальные услуги выше уже запланированного уровня индексации.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут зафиксировать цены на белый и чёрный хлеб до конца 2022 года. Стоимость продовольственных товаров останется на уровне середины марта. Об этих планах заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.