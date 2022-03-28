Волгоград, 28 марта, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов вынесен в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 марта в пресс-службе СУ СК по региону. злоумышленники вывели из-под государственного контроля более 100 млн рублей.

Pxhere.com Теневая экономика

Весной 2019 года четверо волгоградцев приступили к незаконной банковской деятельности. Используя реквизиты и печати фиктивных организаций, они выводили деньги, беря за свои услуги 13% комиссии от суммы «заказа». Доход злоумышленников превысил девять миллионов рублей. Установлено также, что организатор преступной группы почти за 500 тысяч рублей через брокерский счёт приобрёл ценные бумаги, которые впоследствии продал и таким образом легализовал часть преступного дохода. Деятельность теневых банкиров пресекли оперативники в ноябре 2020 года.

Уголовное дело в отношении одного соучастника было выделено в отдельное производство в связи с его досудебным соглашением о сотрудничестве. Трём злоумышленникам приговором суда назначено от двух до четырёх лет лишения свободы со штрафами в доход государства в размере от 200 до 300 тысяч рублей.