Бишкек, 28 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Правительство Киргизии просит Азиатский банк развития выделить $50 млн (4,8 млрд рублей) на поддержку бюджета республики. Об этом стало известно в ходе переговоров министра финансов Алмаза Бакетаева с исполнительным директором АБР Арифом Бахарудином.

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Также участники встречи обсудили проекты по использованию электромобилей и возобновляемых источников энергии в Киргизии.

Особое внимание глава киргизского Минфина и представитель руководства Азиатского банка развития уделили вопросу о привлечении к участию в этих проектах экспертов по возобновляемым источникам энергии.

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