Ершов, Саратовская область, , 16:08 — REGNUM В городе Ершове Саратовской области девушка осквернила монумент «Вечного огня». Данную публикацию в интернете проверяют следственные органы, сообщает следственное управление СКР по региону.

Вечный огонь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Инцидент произошел днем 25 марта. Информацию об этом разместила на своей странице в соцсетях администрация Ершовского района. На видео фигурирует девушка, которая курит у Вечного огня. Сначала она сидит на корточках, затем, оперевшись одной ногой на постамент, она сбрасывает пепел в него.

«Уважаемые жители города, разыскивается вандал, которая 25 марта оскверняла мемориал», — говорится в сообщении администрации.

ИА REGNUM напоминает, в июле 2019 года в городе Маркс возбудили уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в осквернении мемориала «Вечный огонь».

Читайте также: По факту осквернения Вечного огня в городе Маркс возбуждено уголовное дело

Читайте также: На Ставрополье задержаны вандалы, осквернившие Вечный огонь