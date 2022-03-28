Ростов-на-Дону, , 15:54 — REGNUM Предприятие из Ростова «Аронап» готово полностью заменить иностранные аналоги какао и других напитков, сообщает 28 марта корреспондент ИА REGNUM.

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Для этого у предприятия имеются большие запасы сырья — цикорий, шиповник, кофе и гранулированный чай.

При этом до ухода с российского рынка международных концернов предприятию было трудно конкурировать с ними, а теперь у него появились новые возможности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания из Красноярска «Русский профиль», производящая алюминиевые пороги и накладки на ступени, а также товары для напольных покрытий уже не первый год заменяет на производстве импортные детали на отечественные.