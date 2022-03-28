Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Грузию не заставят ввязаться в конфликт с Россией. Об этом 28 марта заявил на брифинге лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Россия и Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Власть Грузии будет действовать в соответствии с государственными интересами Грузии, адекватно реагировать на все провокации «партии войны» и не допустит вовлечения Грузии в военный конфликт», — сказал Кобахидзе.

Он заявил, что «партия войны» прямыми и косвенными путями добивается того, чтобы Тбилиси стал стороной конфликта между Москвой и Киевом. Для этого, как считает политик, начались призывы «восстановить территориальную целостность Грузии» силовым путём. Кобахидзе отметил, что это будет «непростительным преступлением».

Ранее Кобахидзе называл «партией войны» оппозиционную партию «Единое национальное движение».

Стоит отметить, что 27 марта депутаты парламента Грузии от «Мечты» Михаил Сарджвеладзе и Николоз Самхарадзе ответили на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова к странам, граничащим с Россией, заявлять о территориальных претензиях. Грузинские политики заявили, что Тбилиси не будет вступать в конфликт с Москвой.

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