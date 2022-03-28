Москва, , 15:53 — REGNUM Законопроект, расширяющий виды деятельности, которые признаются в качестве имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Усиливается контроль иностранного участия в сфере рыболовства путем расширения круга российских обществ, установление контроля над которыми со стороны иностранных инвесторов подлежит предварительному согласованию в порядке, предусмотренном законом об иностранных инвестициях.

В случае принятия закона государственный контроль будет осуществляться не только в отношении обществ, осуществляющих добычу водных биоресурсов (изъятие водных биоресурсов из среды их обитания), но и осуществляющих иные производственные процессы в сфере рыболовства: деятельность по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству на судах рыбопромыслового флота рыбной продукции из этих водных биоресурсов или выгрузке уловов водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде в морские порты Российской Федерации, в иные места выгрузки.

Нормы касаются только хозяйственных обществ, осуществляющих рыболовство, и не предусматривают распространение действия закона об иностранных инвестициях на граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП) в сфере рыболовства.