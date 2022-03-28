Кохма, Ивановская область, , 15:52 — REGNUM Следственные органы Ивановской области возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на строительной площадке, сообщили 28 марта в пресс-службе СУ СКР по региону.

Стройка Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Дело возбуждено по ч.2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По данным следствия, между 59-летним мужчиной и коммерческой организацией был заключен договор подряда на производство строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства — многоквартирного жилого дома в г.о. Кохма. 11 февраля мужчина прибыл на площадку и приступил к кладке кирпичных стен и монтажу плит перекрытия на седьмом этаже.

В ходе выполнения работ он упал с подмостка каменщика на плиту перекрытия седьмого этажа. С травмами он был госпитализирован и позже скончался в больнице.

В рамках уголовного дела следователи устанавливают конкретных лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение строительных работ на объекте, соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.