Кохма, Ивановская область, 28 марта, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Следственные органы Ивановской области возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на строительной площадке, сообщили 28 марта в пресс-службе СУ СКР по региону.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Дело возбуждено по ч.2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По данным следствия, между 59-летним мужчиной и коммерческой организацией был заключен договор подряда на производство строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства — многоквартирного жилого дома в г.о. Кохма. 11 февраля мужчина прибыл на площадку и приступил к кладке кирпичных стен и монтажу плит перекрытия на седьмом этаже.

В ходе выполнения работ он упал с подмостка каменщика на плиту перекрытия седьмого этажа. С травмами он был госпитализирован и позже скончался в больнице.

В рамках уголовного дела следователи устанавливают конкретных лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение строительных работ на объекте, соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.