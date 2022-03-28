Рига, 28 марта, 2022, 15:51 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

В Латвии нет юридической основы для запрета массовых мероприятий, так как отменена чрезвычайная ситуация с ограничением на скопление людей, как это было в предыдущие два года во время эпидемии коронавируса.

Об этом написало латвийское изданиеbb.lv в своей заметке: «Что делать? Политическое руководство Латвии спорит об отмене 9 мая».

Как отмечает издание, также вызывает сомнение, насколько конституционно возможно в демократической стране запрещать собираться на основании официальной заявки зарегистрированным общественным организациям или группам граждан?

Многие правящиеи оппозиционные политики, полагают, что вполне можно обойтись призывами к латвийцам все-таки в 2022 году, учитываяспециальную военную операцию России на Украине, воздержаться от празднеств, ограничившись возложением цветов и, например, минутой молчания в память о жертвах Второй мировой войны.

Однако правительство Латвии полно решимости добиться запрета массовых мероприятий на День Победы 9 мая. Так, премьер-министр Кришьянис Кариньш высказывался за то, чтобы принять некий закон, запрещающий отмечать 9 мая.

Частьправящей коалиции, особенно представителиблока TB-Visu Latvijai!, готовы поддержать возможный запрет на проведение неких массовых акций.