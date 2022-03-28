Тюмень, 28 марта, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Тюменской области открылась новая сельская начальная школа. Об этом сообщал глава региона Александр Моор в своём телеграм-канале.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Оснащение классов новой школы

Открытие школы отмечают 28 марта в селе Заводопетровском Ярковского района.

«Теперь детям больше не надо ездить в соседний населённый пункт. До четвертого класса занятия будут проходить в родном селе», — отметил Александр Моор. .

Школа состоит из четырёх учебных кабинетов, спортзала и буфета.

Пресс-служба губернатора Тюменской области На уроке в новой школе

«При этом школа отвечает всем современным требованиям. Классы оснащены индивидуальными партами и компьютерами», — пояснил глава Тюменской области.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Новая школа в селе Заводопетровском Ярковского района

На сегодня новую школу посещают 22 ученика. В новом здании также предусмотрено дошкольное отделение на 20 мест.

Тюменский губернатор напомнил, что в регионе ведётся строительство семи школ, три из которых будут сданы в 2022 году.