Уфа, 28 марта, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Выделить дополнительные средства на развитие проекта «Башкирское долголетие» поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом 28 марта он сообщил на совещании в республиканском правительстве.

Pfrf.ru Пожилые люди

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Хабиров поручил выделить ещё семь-восемь миллионов рублей для компенсации «Экскурсионных туров по родным краям» для пожилых жителей Башкирии.

«Очень востребованное это, особенно сейчас. Пожилые люди получат возможность подвигаться и посмотреть. Это тот рубль, который очень эффективно пойдет на пользу людям», — сообщил Хабиров.

По информации пресс-службы республиканского правительства, в рамках проекта предусмотрено четыре вида туров: оздоровительный, активный, культурно-познавательный и комбинированный.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в текущем году намерены принять не менее четырех млн туристов.