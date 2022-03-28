Москва, , 15:49 — REGNUM Сегодня, 28 марта, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 2,9%, до 93,22 рубля. Евро теряет 3,5%, отступая до 101,32 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUMуправляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Укреплению российской валюты способствует некоторое снижение остроты санкционной риторики Запада, а также твердость, которую проявляет руководство России в реализации проекта перевода расчетов за поставки российского газа в недружественные страны в рубли.

На этом фоне, несмотря на мощный отскок курсов евро и доллара на торгах международного рынка Форекс в период отсутствия торгов в России, сегодня после открытия Московской биржи котировки резко пошли вниз.

Уровень инфляции прогнозируется высоким, однако принятые регулятором меры продолжают оказывать поддержку российской валюте.

Так что на этой неделе с большой вероятностью можно будет увидеть курс доллара ниже 90 рублей, а евро — ниже 100», — предполагает эксперт.

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