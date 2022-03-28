Шахты, Ростовская область, 28 марта, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Казаки Шахтинского городского казачьего общества «Александровск-Грушевское» (Ростовская область) приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи для казаков, находящихся в Дебальцево и участвующих в специальной военной операции на Украине.

Пресс-служба правительства Тверской области Отправка гуманитарной помощи

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Вместе с волонтёрами казаки собрали самое необходимое — питьевую воду, продукты питания длительного срока хранения, предметы первой необходимости. Помощь оказали неравнодушные жители городов и районов Ростовской области.

Адресная доставка груза планируется в ближайшее время.