Таллин, , 15:49 — REGNUM Требование о введении бесполетной зоны над Украиной может служить хорошим примером пропаганды с целью манипуляции общественным мнением, лишенным элементарной ответственности. Об этом говорится в редакционной статье эстонского общественно-политического портала objektiiv.ee.

НАТО

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Издание напомнило, что накануне парламент Эстонии вместе с коллегами из Латвии и Литвы призвал объявить воздушное пространство Украины бесполетным. Однако такой призыв встретил крайне негативную реакцию большинства членов НАТО на состоявшемся в Брюсселе саммите военного альянса.

«Объявление над Украиной бесполетной зоны означало бы, что мы должны были бы обеспечить ее установление. Это значит, что мы должны были бы совершить массированные атаки на расположенные в России, Белоруссии и на Украине российские противовоздушные системы и начать сбивать российские самолеты», — констатировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По мнению руководства НАТО, это может привести к полномасштабному военному конфликту НАТО с Россией, что недопустимо.

«Кажется, бесполетная зона стала очередным прогрессивным лозунгом, при помощи которого можно выражать заботу и показывать свою принадлежность к обществу хороших людей. А что на самом деле? Как указал генсек НАТО Столтенберг, по сути речь идет о призыве к объявлению войны одной из крупнейших ядерных держав мира», — подчеркнул портал.

«В любом случае, заявление генсека НАТО показало, что находящейся под влиянием истеричных СМИ публике было бы самый раз на миг остановиться, задать себе важные вопросы и не присоединяться при любой возможности к общему визгу», — говорится в редакционной заметке эстонского издания objektiiv.ee.