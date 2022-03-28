Екатеринбург, , 15:48 — REGNUM На Среднем Урале зафиксировано снижение уровня заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

ОРВИ

Com.ua

За период с 21 по 27 марта зарегистрировано 20 809 случаев заболевания. Из них 54,7% заболевших — дети. Показатели ниже уровня эпидемиологического порога по совокупному населению на 39,5%. Также наблюдается снижение уровня заболеваемости ОРВИ. На прошлой неделе (14−20 марта) заболевших было на 17,2% больше.

Отметим, в столице региона за указанный период зафиксировали 8340 случаев острой респираторной вирусной инфекцией. Это ниже уровня прошлой недели на 12,9%.