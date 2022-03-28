Красноярск, 28 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Компания из Красноярска «Русский профиль», производящая алюминиевые пороги и накладки на ступени, а также товары для напольных покрытий уже не первый год заменяет на производстве импортные детали на отечественные. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом качество производимых компанией товаров стало только лучше, а себестоимость — снизилась, так как те же запчасти для станков российского производства прочнее и стоят, как правило, в разы дешевле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в рамках импортозамещения предприятием «Костромской сыр» будут в полтора раза увеличены объемы производства и выпущено три новых сорта сыра.