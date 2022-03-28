Москва, , 15:53 — REGNUM Страны Запада в русофобском угаре доходят до прямого бандитизма, в том числе — до конфискации российской частной собственности. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 28 марта на заседании комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, «западники» сейчас не просто нарушают все нормы международного общения, они презрели свободу слова и верховенство права. Это те, кто бомбил Югославию, разрушал города в Ираке и Ливии, уничтожал сотни тысяч людей.

«Доходит до прямого государственного бандитизма — конфискации частной собственности, они отказываются от взятых на себя обязательств в финансово-экономической сфере», — сказал Лавров.

Эти же люди, добавил он, восемь лет закрывали глаза на страдания жителей Донбасса, на атаки неонацистов и так называемых добровольческих батальонов. Однако никакой шантаж и угрозы не вынудят Россию отказаться от суверенитета.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что Москва не хочет видеть западные страны посредниками в переговорах с Киевом. Верить им нельзя, «они уже отчелночили своё».

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