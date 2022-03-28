Санкт-Петербург, 28 марта, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Снявшуюся полуголой у Исаакиевского собора Санкт-Петербурга Ирину Волкову приговорили к общественным работам. Об этом 28 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Ирина Волкова в суде

Напомним, летом 2020 года Волкова в нижнем белье сфотографировалась на фоне Исаакиевского собора и разместила снимки на своей странице в сети. Её поступок расценили как явное неуважение к обществу, умышленное унижение и оскорбление религиозные чувства верующих. Ввиду чего Следственный комитет возбудил в отношении Волковой уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ — «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Спустя полтора года мировой судья судебного участка №40 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Ирины Волковой, признав ее виновной.

«Дело слушалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ», — подытожили в ОПС.