Екатеринбург, , 15:44 — REGNUM В Свердловской области подвели итоги тестирования онлайн-записи в первые классы. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Советская открытка. Первый раз в первый класс!



Родители будущих первоклассников 27 марта получили возможность потренироваться в заполнение формы на портале Госуслуг. В тестирование приняли участие более 2 тысяч свердловчан. Также для проверки работоспособности онлайн-системы через нее искусственно направили 114 тысяч заявлений. Сбоев в работе не возникло даже во время пиковых нагрузок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приемная компания в Свердловской области стартует 1 апреля. Принимать заявки для записи ребенка в первый класс будут до 30 июня. Двери для первоклассников откроют 1042 школы региона.