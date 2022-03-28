Москва, , 15:43 — REGNUM С переводом расчетов за российский природный газ нужно спешить, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Тарифы на газ

«Есть высокая вероятность, что на фоне успехов спецоперации на Украине и реальных негативных последствий для стран Европы от введенных санкций наши партнеры найдут способ обнулить уже объявленные ими антироссийские шаги.

И тогда уже требование о переводе расчетов за газ на рубли с российской стороны будет выглядеть не столь обоснованным — дело может свестись к длительному разбирательству в судах.

А потом неизвестно ещё, когда появится шанс повысить роль рубля в качестве валюты международных расчетов.

Поэтому сейчас хотя бы расчеты Газпрома постараются перевести как можно быстрее на рубль.

И потом, после стабилизации ситуации, Западу будет гораздо сложнее будет вернуть прежний порядок действий», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ и Центробанку до 31 марта предоставить меры по переведению расчетов за газ с недружественными странами в рублях.

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