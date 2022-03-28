Москва,
28 марта 2022, 15:43 — REGNUM С переводом расчетов за российский природный газ нужно спешить, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.
«Есть высокая вероятность, что на фоне успехов спецоперации на Украине и реальных негативных последствий для стран Европы от введенных санкций наши партнеры найдут способ обнулить уже объявленные ими антироссийские шаги.
И тогда уже требование о переводе расчетов за газ на рубли с российской стороны будет выглядеть не столь обоснованным — дело может свестись к длительному разбирательству в судах.
А потом неизвестно ещё, когда появится шанс повысить роль рубля в качестве валюты международных расчетов.
Поэтому сейчас хотя бы расчеты Газпрома постараются перевести как можно быстрее на рубль.
И потом, после стабилизации ситуации, Западу будет гораздо сложнее будет вернуть прежний порядок действий», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ и Центробанку до 31 марта предоставить меры по переведению расчетов за газ с недружественными странами в рублях.
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