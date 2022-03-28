Париж, 28 марта, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Чтобы повысить срок выхода на пенсию до 65 лет, что является ключевым пунктом предвыборной кампании Эммануэля Макрона, президент хочет учитывать «долгую карьеру», а также «утомительную работу», сообщает Le Figaro.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

Глава французского государства пообещал в случае переизбрания «мирно начать консультации» по пенсионной реформе в начале своего второго пятилетнего срока.

«Я хочу делать все спокойно, по-доброму, поэтому несколько месяцев назад я не начинал такие реформы. Наша страна устала от кризиса, но мы должны продолжать двигаться вперед», — заявил президент Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, многие сторонники кандидата в президенты Франции Эрика Земмура скандировали «Макрон, убийца» во время митинга, организованного на площади Трокадеро в Париже.