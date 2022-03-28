Кострома, 28 марта, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В рамках импортозамещения предприятием «Костромской сыр» будут в полтора раза увеличены объемы производства и выпущено три новых сорта сыра. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Предприятие запланировало увеличить объем производства в 2021 году и, благодаря экономическим санкциям, это процесс оказался более быстрым и востребованным.

При этом в настоящее время на заводе производится 30 тонн продукции ежемесячно и достраивается новый цех на тысячу квадратных метров, на котором 90% оборудования отечественного производства и также будет организовано 20 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что цех по производству сортов сыра с т.н. «благородной плесенью» открыло в Ростовской области предприятие «Егорлык-Молоко».