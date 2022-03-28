Стокгольм, , 15:42 — REGNUM 28 марта премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон направится в Берлин. Целью поездки является проведение переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает новостной портал Omni.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Главной темой повестки дня двух лидеров является проводимая Российской Федерацией специальная военная операция на территории Украины и ответ Запада на действия Москвы. Отмечается, что Андрессон и Шольц также обсудят другие вопросы, связанные с Евросоюзом, а также дальнейшее развитие сотрудничества между Швецией и Германией.

После переговоров двух лидеров состоится пресс-конференция состоится, запланированная на вторую половину дня. Журналисты не уточняют, идёт ли речь о совместной пресс-конференции или премьер-министр и канцлер выступят отдельно.