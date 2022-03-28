Кострома, 28 марта, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Кострома присоединилась к Единой билетной системе на базе карты «Тройка». Об этом сообщает администрация города.

Http://gradkostroma.ru Тройка

Проект работает в 18 регионах России, в том числе Московской, Ленинградской, Тульской областях. Тройкой можно оплатить проезд в любом из регионов.

Пока специальная карта только тестируется в Костроме. Проверять систему на удобство будут до 1 мая на троллейбусах маршрута No2. Пилотный проект не исключает оплату билетов наличными или обычной банковской картой.

Для того чтобы больше костромичей присоединилось к проекту, в городе начали раздавать бесплатные «Тройки». На балансе каждой из них лежит 100 рублей. Получить их можно в офисе «Троллейбусного управления» на проспекте Мира. Пополнять карту можно через приложение «Сбербанк-онлайн» и банкоматы. Если «Тройка» понравится костромичам, её распространят на другие маршруты.