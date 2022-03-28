Нур-Султан, , 15:39 — REGNUM Министерство внутренних дел Казахстана представило на рассмотрение законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков в малых дозах. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба МВД республики

Плантация растительного наркотика Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

«Лица, употребляющие и хранящие наркотики в малых количествах, будут привлекаться не к уголовной, а к административной ответственности», — приводит пресс-служба слова начальника управления департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжана Амирханова.

При этом в министерстве разработали другой законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за незаконную продажу сырья для наркотиков и сильнодействующих веществ.

Сообщается, что меры предлагается вводить в течение 2022 и 2023 годов. Криминальные объёмы наркотических веществ тогда будут снижены.