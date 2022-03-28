Москва, 28 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Половина покинувших Россию IT-специалистов могут вернуться — такой сценарий весьма вероятен, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«Многие из IT-специалистов выезжали под влиянием своих работодателей, зачастую практически принуждавших их к этому выбором между потерей работы и посулами обеспеченной жизни за рубежом.

После этого многие подобные компании начали сворачивать деятельность и сокращать персонал, оставив сотрудников в подвешенном состоянии в чужой стране.

Другие принимали решение под влиянием паники и истерической реакции своего окружения. Большинство из них при этом рассчитывали, что Россия быстро потерпит поражение и они вернутся в страну победителями, но реальность не оправдала их ожиданий.

Теперь они в ситуации, когда надо либо начинать на новом месте всё с нуля, еще и в ситуации переизбытка специалистов и не очень хорошем отношении потенциальных работодателей к русским, либо вернуться в Россию, где сейчас откроется много вакансий в рамках программ замещения западного ПО», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным объединения разработчиков «Руссофт», IT-отрасль ждёт возвращения в Россию до 10 тыс. специалистов. За последний месяц страну покинули до 20 тыс. таких работников.

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