Москва, , 15:36 — REGNUM Многие страны, включая США и ЕС, отказываются от импорта морепродуктов из России, а значит, весь объем пойдет на внутреннее потребление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал ситуацию с ценами на продовольствие в РФ весной и летом 2022 года.

Морепродукты Fish.gov.ru

«Российские тепличные томаты в условиях климата средней полосы достаточно дороги в производстве. Запасы лука и белокочанной капусты урожая прошлого года подходят к концу, и на полках магазинов появляются молодые зарубежные овощи. Однозначно указать, что какая-то из этих позиций существенно подорожает, сложно. По большинству позиций мы все еще зависим от курсов валют, поэтому целесообразно ориентироваться на их изменения», — сказал Демин.

По мнению Демина, в конце лета однозначно подешевеют фрукты и овощи, ведь на прилавки попадет новый российский урожай.

«Дешеветь должны и хлебобулочные изделия, так как было объявлено об увеличении посевных площадей. Думаю, что доступнее станут и морепродукты, ведь многие страны, включая США и ЕС, отказываются от их импорта из России, а значит, весь объем пойдет на внутреннее потребление», — подытожил Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Демин рассказал, стабилизируются ли в РФ цены на сахар.

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