Москва, 28 марта, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Международные рейтинги особенно важны для РФ в условиях санкционного давления на банковскую систему. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала информацию о том, что международное рейтинговое агентство Fitch решило отозвать рейтинги РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг

«Значимость рейтингов S&P, Fitch и Moody's высока, они используются инвесторами по всему миру при покупке государственных и корпоративных облигаций. От них зависит стоимость финансирования правительства, но это в том случае, если этот рейтинг у страны есть, — сказала Лебединская. — До 2015 года международные рейтинги применялись для размещения средств бюджета и финансирования негосударственных пенсионных фондов. Кредитные рейтинги позволяют привлекать средства с рынков капитала, фактически дают возможность занимать деньги, минуя банки, напрямую у инвесторов через выпуск облигаций и нот участия (долговая ценная бумага — прим. ИА REGNUM) в займе. Инвестор получает доходность и процентный доход, компания — средства. Это особенно важно в условиях санкционного давления на банковскую систему».

С другой стороны, как подчеркнула Лебединская, у правительства есть средства, которыми оно может поддержать компании.

«Многие небольшие предприятия не имеют международных рейтингов, но это не мешает им быть прибыльными. А оборонные предприятия их вообще не получают», — пояснила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, отзыв рейтингов агентство Fitch Ratings объяснило введением санкций против РФ.