Уфа, 28 марта, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Потенциально опасные и социально-значимые объекты в зону паводка в Башкирии не попадают. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Данный вопрос был рассмотрен на оперативном совещании в республиканском правительстве. По словам начальника главного управления МЧС России по Башкирии Марата Латыпова, работа спасателей традиционно планируется на самую худшую обстановку.

«Потенциально опасные и социально-значимые объекты, а также скотомогильники, склады ядохимикатов, накопители промышленных отходов в зону паводка не попадают», — сообщил глава спасательного ведомства.

Отмечается, что на контроле у спасателей находятся 57 затороопасных участков в 25 муниципальных образованиях.

При этом в республике полностью выполнены мероприятия по ослаблению ледяного покрова методом пиления и чернения. Мониторинг мест заторов и подтоплений обеспечат 127 оперативных групп.

Сообщается, что в республике готовы оперативно развернуть свыше 440 пунктов временного размещения, вместимостью более 85 тысяч человек. Для оперативного реагирования при половодье была сформирована группировка сил и средств в составе свыше 16 тысяч человек и более трёх тысяч единиц техники и плавсредств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе чернение и распиловка льда осуществлялась на пяти автомобильных мостах и пешеходном понтонном мосту через реки Дема, Белая и Уфа.