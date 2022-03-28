Великий Новгород, 28 марта, 2022, 19:31 — ИА Регнум. В Великом Новгороде две пятиклассницы упали в котлован с водой и едва не утонули, их спасли очевидцы. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Vk.com/region53 Яма в которую провалились две школьницы. (цитата группы «ВК» ЧП 53 Великий Новгород. Новости)

Инцидент произошел днем 28 марта у дома 8/1 по улице Державина. Учащиеся пятого класса возвращались домой со школы. По дороге девочки упали в котлован с ледяной водой.

«Хорошо, что рядом оказались двое взрослых людей и вытащили детей из воды (глубина большая), дети ушли с головой, отогрели детей в магазине, позвонили родителям. Страшно подумать, если рядом в данный момент никого не было. Котлован вырыт Новгородским водоканалом, ограждения нет», — написала очевидец Татьяна О. в группе «ЧП 53 Великий Новгород. Новости» в соцсети «ВКонтакте».

В свою очередь в СУ СКР по Новгородской области отметили, что по указанию руководства регионального управления ведомства организована доследственная проверка.

«Следователями СК в настоящее время проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подытожили в ведомстве.