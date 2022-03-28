Ростов-на-Дону, , 15:33 — REGNUM Цех по производству сортов сыра с т.н. «благородной плесенью» открыло в Ростовской области предприятие «Егорлык-Молоко». Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сыр Skånska Matupplevelser

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Предприятие уже зарекомендовало себя, поставляя и другие сорта сыров с европейским происхождением и местной пропиской, производя мягкие сыры и сыры с плесенью, такие как Камамбер, Бри, Камамбер козий, Бурата и Страчателла.

При этом им также уже приобретено основное оборудование, закваски и другие компоненты, которые необходимы для производства сыров с голубой плесенью, для чего предприятие использует молоко с собственной фермы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Рязанской области начал работать завод по производству ударных музыкальных инструментов, являющийся филиалом московской фирмы «Форте».