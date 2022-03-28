Вашингтон, 28 марта, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Терминалы Bloomberg с 3 апреля будут недоступны для российских клиентов, сообщает 28 марта РБК со ссылкой на источники.

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Компания уже отключила от своих терминалов российские банки, попавшие под санкции Запада. Вечером 28 марта она объявит о полном прекращении работы сервисов в РФ, рассказал изданию бывший сотрудник компании. Об отказе с апреля обслуживать российских клиентов сообщает также Frank Media.

Пользователей предупредили об отключении терминала, подтвердил источник на финансовом рынке. Уведомление было устным, и пока неясно, как отказ будет оформлен юридически.

Терминалы Bloomberg представляют собой компьютерную систему, обеспечивающую доступ к сервису Bloomberg Professional. С его помощью пользователи контролируют и анализируют движение финансового рынка, получают информацию о котировках. Система также позволяет проводить торги на электронной торговой площадке.

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