Москва, 28 марта, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В России нужно создать комфортную среду для работы IT-специалистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал прогнозы объединения разработчиков ПО «Руссофт» о том, что в течение 8−10 месяцев в РФ вернутся от трети до половины покинувших Россию специалистов.

Программист

«То, что вернётся немало специалистов, вполне вероятно. Во-первых, те, кто уехал по контрактам вместе с ушедшими иностранными компаниями (компаниям выгодно держать сформированную команду до завершения хотя бы основных проектов), могут столкнуться с неожиданным увольнением. Во-вторых, сейчас неохотно берут российских IT-специалистов в крупные иностранные компании. В-третьих, сейчас в России создаются новые условия комфорта в профессии, — сказал Тимофеев. — В эру бурного развития цифрового пространства обязать хорошего специалиста к чему-либо сложно. Лучший вариант — создавать среду, для того чтобы было комфортно работать здесь и сейчас в России. Предлагать участвовать в хороших и перспективных проектах здесь и сейчас».

Как полагает Тимофеев, в РФ нужна площадка — агрегатор IT-заказов, проектов.

«В том числе база перспективных проектов, в которых могут участвовать только молодые специалисты в возрасте до 30 лет с предложением выгодных гарантий перспектив развития», — сказал Тимофеев.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, от каких факторов зависит возвращение в РФ IT-специалистов.