Москва, , 15:31 — REGNUM Если Германия откажется от поставок российских нефти и угля, то ее ждет замедление экономического роста и высокие цены на энергоносители. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия работает над тем, чтобы отказаться от угля и нефти из РФ.

Добыча нефти Publicdomainpictures.net

«Отказаться де-юре от нефти и газа смогут уже в 2022 году. Де-факто торговля может продолжаться и дальше через посредников. Не исключаю, что будут разработаны схемы, позволяющие обходить санкции, как это практиковал тот же Иран, — сказал Домащенко. — По нефти возможна частично замена из Ливии, Нигерии, ОАЭ и Саудовской Аравии, возможно снятие санкций с Ирана и в перспективе с Венесуэлы».

Как подчеркнул Домащенко, для Германии последствиями отказа от российских угля и нефти станут замедление экономического роста и высокие цены на энергоносители.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Германия откажется от нефти из России, то объем импорта нефти будет компенсироваться заявками с восточного направления.

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