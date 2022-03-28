Москва, , 15:31 — REGNUM Официальный Токио немного лукавит. Если необходимого закона нет, его всегда можно принять. Такое периодически в демократических странах бывает, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Япония geralt

«Те же США под каждый свой пакет санкций проводят закон через Конгресс или оформляют его президентским указом. Но ситуация такова, что у России нет или практически нет резервов в Японии.

В этом не было никакого смысла, иена специально удерживается в ослабленном состоянии для стимулирования экономики, ставки отрицательные, а за любой товар японцы охотно примут в уплату доллары.

Так что сама по себе такая конфискация Японии ничего бы не дала, а вот еще одним недружественным шагом стала бы. И, например, могла бы вызвать ответные меры.

В частности, запрет для японских авиакомпаний пролетать над территорией России, что фактически отрезало бы Японию от авиасообщения с большинством стран Евразии и Африки», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Сюнъити Судзуки заявил, что валютные резервы ЦБ РФ, которые хранятся в Банке Японии, нельзя реквизировать.

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