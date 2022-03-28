Ульяновск, , 15:28 — REGNUM В Ульяновской области завершился региональный этап конкурса «Учитель года». Победителем признан учитель химии Тимур Артыков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

В областном конкурсе «Учитель года — 2022», который является отборочным этапом для участия в федеральных состязаниях, приняли участие 22 претендента. Конкурсанты представили визитки и методическую мастерскую, показали урок, мастер-класс и классный час. Пятеро финалистов ответили на вопросы на пресс-конференции.

По итогам конкурса «Учителем года — 2022» в Ульяновской области стал преподаватель химии губернаторского лицея №101 Тимур Артыков, второе и третье места заняли соответственно учитель школы № 52 города Ульяновска Рустам Айнулин и педагог Стемасской школы Вешкаймского района Анна Курицина.

Власти напоминают, что за 30-летнюю историю проведения конкурса «Учитель года России» ульяновские педагоги четыре раза становились лауреатами, трижды — победителями.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на конкурсе «Учитель года России» Ульяновскую область представит учитель биологии столичного губернаторского лицея № 101 Алексей Соколов. Он вошёл в число 15 лучших учителей страны.