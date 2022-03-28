Москва, , 15:27 — REGNUM Судя по тому, что сейчас происходит, европейские политики видимо, действительно, всерьез не прорабатывали вопрос о том, как вводимые ими санкции скажутся на экономике их стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вероятно, у них сформировалась в последние 30 лет твердая уверенность, что Россия критически зависит от экономики стран Запада.

Поэтому никому не приходило в голову, что угрозы, заранее озвученные России за начало военных действий на Украине, придется приводить в исполнение.

Не исключено также, что расчет строился на том, что Россия так не нападет на Украину, как это было уже восемь лет, в течение которых Кремль постоянно обвиняли в таких планах.

А, как сказано в классике, «если блефуешь, будь готов идти до конца». Когда российская военная операция началась, у Запада уже не осталось выхода — иначе он потерял бы лицо.

Можно даже в качестве теория заговора предположить, что в Москве как раз на такие действия Запада и рассчитывали, иначе угроза, что военная операция начнется, если украинская сторона не отведет войска и не прекратит обстрелы, была бы озвучена более явно и однозначно, вместо неких провозглашавшихся «мер военно-технического характера».

Теперь европейцы вынуждены выдумывать и вводить все новые санкции в надежде, что Россия все-таки отступит.

Но после того, что уже введено, смысла в отступлении никакого нет. А пространство для новых мер противодействия Европа и США уже исчерпали», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, политический обозреватель Энтони Уэббер обвинил европейские страны в недальновидном введении санкций против России.

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