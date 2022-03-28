Таллин, 28 марта, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Из-за шторма, обрушившегося на Эстонию в субботу, 26 марта, часть домохозяйств все еще остается без электричества.

Wallspaper.ru Шторм

По данным энергосетевой компании Elektrilevi на утро понедельника, 28 марта, больше всего отключенных клиентов остается в Ляэне-Вируском и Ида-Вируском уездах (северо-восток страны). В целом по стране обесточенными остаются более 450 домов.

Всего во время шторма восстановлением электроснабжения занимались свыше 40 бригад электриков по всей Эстонии.

За выходные удалось вернуть электричество примерно 50 000 клиентам.