Москва, , 15:26 — REGNUM Россия введёт визовые ограничения для граждан «недружественных стран», сообщил 28 марта глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов, ИА REGNUM

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Он рассказал, что готовится проект президентского указа об ответных мерах визового характера, который ограничит въезд в Российскую Федерацию для граждан из списка «недружественных стран».

Как сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что Россия безопасна для туристов.