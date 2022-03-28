Париж, 28 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Многие сторонники кандидата в президенты Франции Эрика Земмура скандировали «Макрон, убийца» во время митинга, организованного на площади Трокадеро в Париже, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Когда выкрики вызвали возмущение в политическом классе, Эрик Земмур заявил, что не слышал и не одобряет подобные высказывания.

Отправляясь в Дижон, действующий глава государства Эммануэль Макрон отреагировал на высказывания. Комментируя эти враждебные выкрики, президент выдвинул две гипотезы.

«Первое — это унижение, которое кажется мне наиболее правдоподобным. Но это не сюрприз», — заявил президент Франции.

Президент Франции также выдвинул второе предположение о том, что Эрику Земмуру, вероятно, требуется слуховой аппарат.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция передала Украине медицинское и гуманитарное оборудование.