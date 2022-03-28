Пенза, , 15:51 — REGNUM В детских садах Пензенской области в 2021 году создано 673 места. Только в Пензе появилось 383 места, в том числе 253 — для детей в возрасте до двух лет, сообщает региональное министерство образования.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, в микрорайоне №2 жилого района Кривозерье-Веселовка для организации филиала детского сада №52 приобрели в муниципальную собственность недвижимость, где для дошколят подготовили 150 мест. За счет перепрофилирования четырех дошкольных групп под ясельные в работающих детсадах №7, №109 и №149 создано 80 дополнительных мест. В рамках поддержки развития негосударственного сектора создано 30 мест для детей до трех лет.

В мае планируется выпуск из дошкольных учреждений около 6 тыс. детей, на их места зачислят более 5 тыс. ребят.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе планируется строительство нескольких образовательных учреждений.

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