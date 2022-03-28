Москва, , 15:25 — REGNUM На предварительное голосование «Единой России» зарегистрировались более 20% кандидатов от общего числа мандатов. Почти половина — молодые люди до 35 лет.

Голосование Kuvasato.com

В общей сложности заявки на участие в процедуре подали 300 человек. Из них 147 уже внесены в систему ПГ-2022, сообщил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Всего в Единый день голосования 11 сентября будет замещено 702 мандата депутатов в шести Законодательных Собраниях и 12 советах депутатов административных центров субъектов Федерации.

«Число зарегистрированных к настоящему времени кандидатов составило почти 21% от общего числа мандатов на этих выборах. Еще около 150 кандидатур находятся на рассмотрении. Это только начало. Регистрация продлится по 28 апреля. И мы ожидаем, что за каждый мандат на предварительном голосовании развернется реальная борьба», — отметил Сергей Перминов.

Из числа зарегистрированных кандидатов большинство являются членами партии — 61%. 69% — мужчины, 32% — женщины. Кандидатов из числа действующих депутатов — 18%.

Зарегистрированные к настоящему времени кандидаты ПГ-2022 являются представителями самых разных профессий: от образования до коммерческого сектора, от общественной деятельности и государственного/муниципального управления до сфер культуры, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Сергей Перминов также отметил большое количество молодежи среди кандидатов. По его словам, все участники процедуры уже доказали делом свои способности, реализовав социальные проекты в своих регионах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2022 году предварительное голосование «Единой России» проводится электронно с 23 по 29 мая. Регистрация избирателей на предварительное голосование откроется 18 апреля и продлится до 27 мая. Проголосовать можно будет на сайте PG.ER.RU с верификацией через Госуслуги. Итоги и результаты предварительного голосования будут подведены 30 и 31 мая соответственно.