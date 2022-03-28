28 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 16:04 — REGNUM



Турция (Стамбул) Иван Шилов © ИА REGNUM

После того как состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что очередная встреча переговорных делегаций России и Украины состоится в Стамбуле. По его словам, «Анкара осознает ответственность в связи с доверием, оказанным Турции обеими сторонами», и «надеется, что предстоящие переговоры приведут к установлению устойчивого режима прекращения огня и воцарению мира в Украине». Член украинской переговорной делегации Давид Арахамия уточнил, что в Турции будет трехдневный раунд переговоров в течение 28−30 марта. Напомним, что первый раунд состоялся 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате. Они не дали результатов. Теперь новой переговорной площадкой назван Стамбул.

Почему выбран именно Стамбул, вроде бы объяснимо. Анкара с самого начала украинского кризиса активно предлагала свои посреднические услуги Москве и Киеву, а в Анталье ей удалось даже организовать встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран. Турция не входит в российский список недружественных стран, не вводила санкции против России. Поэтому для Москвы вести переговоры на территории Турции логично. Что же касается Киева, то он все время колеблется. С одной стороны, предлагает сделать Турцию одной из стран — гарантов своей национальной безопасности, с другой, высказывает подозрения, что «Эрдоган играет на стороне Путина». В то же время некоторые украинские эксперты утверждают, что согласие Киева на смену переговорной площадки с Гомеля на Стамбул лоббировалось американской стороной после европейского турне президент США Джо Байдена и что якобы Киеву выдали новые инструкции, расширяющие «коридоры по переговорам».

Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба во время переговоров Президентство Турецкой Республики

Теперь интрига в том, чего можно ожидать от переговоров Стамбуле? Ранее Эрдоган заявил следующее: «По четырем пунктам в переговорах Россия — Украина есть консенсус. Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Первоначально Украина настаивала на членстве в альянсе, но впоследствии президент Украины Владимир Зеленский начал заявлять о возможности отказа. Другой пункт касается принятия русского языка на Украине в качестве официального. Зеленский согласился и с этим. Еще одна важная тема, которую обсуждают стороны конфликта, касается демилитаризации Украины. Украинская сторона заявила, что может пойти на определенные уступки и по данному вопросу. Четвертый пункт переговоров касается коллективной безопасности. Украина продемонстрировала позитивный подход и в этом отношении». Однако, по словам Эрдогана, «нет консенсуса по вопросу Крыма и Донбасса» и «Зеленский предложил провести референдум по Донбассу».

Но далеко не факт, что изложенные тезисы окажутся на столе переговоров в Стамбуле. Глава нашей делегации — помощник президента России Владимир Мединский говорил, что «переговорный процесс в Гомеле идет тяжело, медленно», а глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что «украинская делегация часто меняет свои позиции». Reuters со ссылкой на Мединского утверждает, что «делегации «топчутся на месте» по главным вопросам и их позиции сближаются только по второстепенным вопросам». Российская сторона настаивает на комплексном договоре, который, помимо нейтрального статуса и гарантий безопасности Украине, предусматривает ряд «жизненно важных» для России позиций, включая «демилитаризацию, денацификацию, определение и признание Крыма и Донбасса». К тому же переговоры будут проходить на фоне продолжающейся специальной военной операции России на Украине. Турецкие эксперты со ссылкой на свои дипломатические источники утверждают, что стороны в Стамбуле в первую очередь «договорятся о прекращении огня». Посмотрим.