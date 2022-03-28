Белгород, 28 марта, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Эффективность выполнения программы по привлечению врачей первичного звена в части обеспечение их жильём в 2021 году в Белгородской области составила только 30%, сообщили 28 марта в пресс-службе правительства региона.

(сс) kkolosov Под микроскопом

Система областного здравоохранения нуждается в 300 специалистах. Для привлечения врачей власти приобретают квартиры, однако по итогам 2021 года в некоторых районах и округах главы не смогли обеспечить ни привлечение медицинских кадров, ни обеспечение их жильём. В целом, эффективность решения квартирного вопроса составила только 30%.

«Считаю, что шанс исправиться в 2022 году есть. Я надеюсь, у нас не будет сложных объяснений, почему квартиры не построены или вакансии врачами не заполнены. В области есть все условия для грамотного формирования медицинских кадров. И то, что мы сейчас привлекаем врачей со всей страны — неправильно. С самих ранних лет надо мотивировать детей к занятиям медициной. Надо возвращать престиж к профессии, чтобы в институтах был большой выбор специалистов и высокая конкуренция», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Для усиления привлекательности медицины в белгородских школах заработали 24 кабинета с оборудованием для углублённого изучения профильных предметов и подготовки будущих медкадров. Посещать их еженедельно могут ещё 25 групп из других учебных заведений.